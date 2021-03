Vijf renners krijgen meteen mooie bonus in derde etappe Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico is het peloton vandaag aan de derde rit begonnen. De renners krijgen een lang parcours van 219 kilometer voorgeschoteld en vijf renners zitten in de vlucht van de dag.

De renners in de Tirreno-Adriatico zitten vandaag lang op de fiets, want ze moeten een rit van 219 km afwerken. Vijf renners hebben al snel gekozen voor de aanval en het peloton geeft hen ook meteen heel wat ruimte. Zo is er nu al een bonus van meer dan zes minuten voor de renners. De kopgroep bestaat uit de Nederlander Niki Terpstra, Davide Bais, Tobias Ludvigsson, Mark Padun en Guillaume Boivin.