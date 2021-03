Ritwinnaar uit Vuelta en Tour is nu ook ritwinnaar in Parijs-Nice: "Ellebogenwerk, Roglič twee keer gevallen, intense rit"

Het waren een vrij gekke laatste 92 kilometer in Parijs-Nice. Met die aankomst in Levens in plaats van in Nice wist niemand hoe het juist zou gaan. In het klassement viel er ook nog eens een grote verrassing. Magnus Cort liet het allemaal niet aan zijn hart komen en snelde naar ritwinst.

"Dit is de perfecte manier om te eindigen. Ik kan niet blijer zijn", omschreef de Deen zijn geluk na afloop van koers. Magnus Cort is overigens niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft al drie ritten gewonnen in de Vuelta en één in de Tour. Nu is hij dus ook ritwinnaar in Parijs-Nice.

"Het was een hele intense rit. Met die drie passages over dezelfde klim was het moeilijk te voorspellen hoe het zou lopen. In de bergen, in de ontsnapping. Primož Roglič is twee keer gevallen", vertelde Magnus Cort. Toen Roglič een tweede keer op achterstand geraakte, was het niet helemaal duidelijk of dat door een tweede val of een mechanisch defect kwam.

Ik deed zowat mijn eigen lead-out

Maar goed, the show must go on. "Het kwam aan op een sprint en ik zat er nog. Het waren een hectische laatste twee kilometer. Er waren geen sprinttreintjes om mensen in positie te houden. Het was wat ellebogenwerk. Ik deed zowat mijn eigen lead-out. Ik kon als eerste de laatste bocht in en niemand passeerde mij", stelde Magnus Cort tot zijn eigen tevredenheid vast.