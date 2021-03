Van der Poel houdt na solo van 50 km nipt stand tegen ontketende Pogačar, Van Aert op weg naar podium in Tirreno

Mathieu van der Poel heeft in de vijfde rit van de Tirreno-Adriatico zijn tweede ritzege geboekt na een inspanning van jewelste! Wat een etappe werd dit ook weer, met ook Tadej Pogačar en Wout van Aert die zich van hun beste kant lieten zien.

Ballerini had de aanzet gegeven voor het op gang brengen van de ontsnapping. Rickaert ging met hem mee, net als Ganna, Bilbao en Stannard. De voorsprong van de vijf ging richting de vijf minuten, maar ging ook snel weer naar beneden toen een aantal teams begonnen te werken in het peloton.

REGEN EN WIND

Alsof het parcours nog niet zwaar genoeg was, maakten de weergoden het nog wat lastiger met een combinatie van regen en wind. De vijf vooraan hadden ook de pech dat het al snel koers werd en zo waren ze er al snel aan voor de moeite. Niemand minder dan Van der Poel versnelde op 65 kilometer van de aankomst. Veel meer dan een tiental renners bleven er niet meer over in zijn wiel.

Geen Alaphilippe ook, die had op het bepalende moment een mechanisch defect. Tussendoor plaatste ook Bernal een aanval, maar het was vooral Van der Poel die onvermoeibaar leek en maar bleef versnellen. Dat had uiteindelijk ook effect, want hij geraakte alleen weg. Achter hem reed een elitegroepje met ook Van Aert en Wellens. Van Aert liep aan de tussensprint een seconde in op Pogačar in het klassement.

VAN DER POEL RIJDT DRIE MINUTEN WEG

Op zo'n veertig kilometer van de aankomst stond Higuita ineens volledig geparkeerd. Ook goed voor Van Aert, want de Colombiaan stond voor aanvang van de rit in dezelfde tijd als hij. Van der Poel ging alleen nog maar verder en verder weg rijden. De kloof ging naar één minuut, twee minuten, drie minuten. Toen zag het er al naar uit dat Van der Poel weer met één van zijn indrukwekkende nummertjes bezig was.

Soler, De Marchi en Fellini gingen nog wel in de tegenaanval. Voor de ereplaatsen moest dat dan zijn. Op 17 kilometer van de streep gooide Pogačar zijn kaarten op tafel en die overbrugde meteen de kloof met de drie aanvallers. Pogačar zette door met Soler en Fellini, Van Aert maakte in zijn eentje de sprong tot bij De Marchi. Soler, Fellini en De Marchi zouden hun rol vooraan niet blijven spelen.

SECONDENSPEL TUSSEN NUMMERS 1 EN 2

Het werd man tegen man tussen de groten: Van der Poell alleen, Pogačar alleen en Van Aert alleen. Pogačar naderde heel fel op Van der Poel, bij wie de onderneming nu wel zwaar begon te wegen. Het werd echt nog een secondenspel, maar een leeggereden Van der Poel pakte een legendarische overwinning. Pogačar neemt een optie op de eindzege, Van Aert is vrijwel zeker van zijn podiumplaats in de Tirreno.