Eergevoel spreekt uit keuze van Van Aert om er ook in het rondewerk voor te gaan

Kan je meer allround zijn dan Wout van Aert? Hij is een veldrijder, een klassieke renner, een tijdrijder, een sprinter. Een klimmer, zou je zelfs bijna kunnen zeggen. Alleszins een ronderenner, als het gaat over wedstrijden van een week. Dat heeft hij nu in de Tirreno wel bewezen.

Hoeft hij dat daar bij te nemen, heeft hij een toekomst als klassementsman in rittenkoersen? Het is een vraag die nog wel enkele keren zal terugkomen. Waarom zou hij er niet voor gaan als hij de kans heeft? Een klassement rijden in een grote ronde, daar zal hij zich nog niet zo snel aan wagen. Daar gaat hij zich niet aan opblazen. Misschien waagt hij het er later in zijn carrière wel eens op.

Als de mogelijkheden er zijn, is dat zeker zijn goed recht. Van Aert pakt het wel heel anders aan dan Van der Poel, toch zijn grote rivaal als het aankomt op het klassieke werk. In een zware rittenkoers gaat Van der Poel er zijn ritten uitpikken, om zo beter te worden richting de grote doelen. Van Aert rijdt voor het algemeen klassement. En hij heeft gelijk om dat te doen.

EIGEN WEG

Wout van Aert moet zich niet afspiegelen aan eender welke concurrent en gewoon zijn eigen weg gaan. Hij zou zich kunnen sparen, maar dat doet hij niet. Mooi. Het zegt iets over hem. Zijn eergevoel komt naar boven als hij naar de stand kijkt van de Tirreno. Als je na een paar ritten vooraan staat - omdat je zelf nu eenmaal goed bent op meerdere terreinen - dan smijt je die plaats in het klassement dan zomaar weg?

Als Van Aert dan Štybar gaat terughalen in een sprint wanneer Alaphilippe voor de Tsjech het gat laat vallen, is dat niet te gretig of dom gekoerst. Dat is wat je doet als je de capaciteiten van Van Aert hebt en voor het klassement rijdt. Dat is goed.

VERANTWOORDELIJKHEID

Als je in de bergen in een groep met favorieten zit en op kop van die groep beukt omdat er concurrenten voorop zijn, is dat goed. Dat is niet met de krachten woekeren, dat is verantwoordelijkheid nemen als leider in de koers.

Van Aert zou zich in rittenkoersen gemakkelijk kunnen beperken tot ritzeges en een puntentrui, maar dat doet hij niet. Omdat hij voelt dat er meer in zit. Omdat zijn eergevoel voorkomt dat hij een mooi klassement zomaar prijsgeeft. Het is een keuze die we moeten toejuichen.