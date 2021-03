Mathieu van der Poel is nog niet helemaal gerecupereerd na zijn waanzinnige solo van zondag: "Ik was een wrak"

Mathieu van der Poel heeft het voorbije weekend indruk gemaakt in de Tirreno-Adriatico. De Nederlander had zondag een knappe solo in huis, maar daar voelt hij vandaag nog steeds de gevolgen van.

Mathieu van der Poel gaf net voor de start van de zesde etappe meer uitleg. "Gisterenavond was ik een wrak. Hopelijk kom ik er wat door tijdens de wedstrijd, maar ik ben blij dat de zon schijnt", vertelde de Nederlander bij Sporza. De kans is klein dat van der Poel vandaag zelf voor de zege zal gaan. Hij lijkt namelijk Merlier te willen helpen. "Als ik goed genoeg ben, ga ik Tim proberen helpen vandaag", aldus Mathieu van der Poel.