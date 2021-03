Ook Nederlandse media uiteraard lyrisch: "Mathieu van der Poel kan alles"

Mathieu van der Poel is ver gegaan om in de vijfde rit van de Tirreno de overwinning in de wacht te slepen. Héél ver. En hij heeft volgehouden, ondanks de pijn. Zo'n prestatie levert uiteraard een hoop complimenten op, ook vanuit het thuisfront.

Ook in de Nederlandse media werd er dan ook enthousiast gereageerd op de nieuwste stunt van Van der Poel. "Mathieu van der Poel kan alles", stellen ze in De Telegraaf. Bijzonder ook om zo'n superatleet op de voet te volgen wanneer hij weer aan zo'n dolle onderneming begint. "Meeslepend was het in elk geval", vinden ze bij de Nederlandse krant. SPECIALITEIT VAN HET HUIS Het is uiteraard niet de eerste keer dat Van der Poel met zulk nummer op de proppen komt. Al was dit toch misschien nog een tikkeltje straffer dan de rest. "De specialiteit van het huis, de ongekende solo, kreeg een nieuwe dimensie", stelt het AD. Ook bij de NOS uiteraard niets dan lof voor het meest recente exploot van Mathieu van der Poel. De televisiezender stelde eveneens vast dat hij een 'indrukwekkende solo' afwerkte.