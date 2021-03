Opnieuw een fameuze numero om aan de lijst toe te voegen: dit zijn de strafste stoten van Mathieu van der Poel

Wat een klasbak, Mathieu van der Poel. Hij doet zoveel meer dan winnen alleen. Wanneer hij wint, is het vaak op een manier om u tegen te zeggen. Het lijstje met straffe stoten van Van der Poel is weer een nummertje rijker. We zetten ze eens op een rijtje.

GP DENAIN 2019

Na een valpartij in de sprint van Nokere Koerse moet Van der Poel even naar het ziekenhuis worden overgebracht, maar enkele dagen later is hij weer springlevend wanneer de GP Denain gereden wordt. In zijn eentje overbrugt hij de kloof tussen kopgroep en peloton.

Op de laatste kasseistrook ontbindt Van der Poel zijn duivels en gaat hij er dan alleen vandoor. Voor het eerst krijgen we zijn vermogen te zien om helemaal tot aan het gaatje te gaan. Hij moet het opnemen tegen een jagend peloton, maar dat bijt zijn tanden stuk op Van der Poel.

RONDE VAN VLAANDEREN 2019

Geen winst voor Van der Poel in de Ronde van 2019, maar wel een indrukwekkend debuut. Bij een val op de stoep op 60 kilometer van de aankomst, breekt hij zijn wiel. De koers van Van der Poel lijkt op dat moment over. Hij begint echter nog aan een onvoorstelbare comeback.

Van der Poel geraakt als bij wonder weer in de buurt van de andere favorieten. Eén probleem: Alberto Bettiol is al gaan vliegen en zou voorop blijven. Van der Poel finisht als vierde. Zonder die val was hij een grote kanshebber op winst geweest.

AMSTEL GOLD RACE 2019

Na de laatste beklimming van de Cauberg zijn Alaphilippe en Fuglsang samen op pad. Van der Poel maakt deel uit van een achtervolgende groep en zit in een geslagen positie. Volgens een tijdsaanduiding op drie kilometer van de streep hebben Alaphilippe en Fuglsang op dat moment een voorsprong van veertig seconden.

Iedereen maakt zich op voor een spurt tussen die twee, maar een onwaarschijnlijke wending vindt plaats: het duo wordt nog gegrepen. Mathieu van der Poel sleurt de achtervolgende groep er weer helemaal bij en zet vervolgens door om er één lange sprint van te maken. Tot zijn eigen ongeloof pakt Van der Poel zo alsnog de zege in de Amstel.

BINCKBANK TOUR 2020

De slotrit van de BinckBank Tour is iets voor de klassieke types. Op meer dan 70 kilometer van de aankomst opent Mathieu van der Poel de debatten reeds met een aanval op de Muur. Aanvankelijk dulde hij nog enkele renners in zijn gezelschap, bij de volgende passage over de Muur ging hij alleen.

In de slotkilometers komen ze vanuit de achtergrond nog opzetten en voelt Van der Poel het kraken tot in de voegen zijn tenen. Hij houdt echter vol en houdt Oliver Naesen nog af. Net met voldoende voorsprong om naast de ritzege ook de eindzege op zak te steken.

NK 2020

In het nationaal kampioenschap op en rond de VAM-berg is Mathieu Van der Poel de torenhoge favoriet. Je moet het dan nog altijd kunnen waarmaken en dat doet Van der Poel met brio. Met meer dan veertig kilometer te gaan laat hij de rest al achter. Ze zouden hem voor de finish niet meer terugzien.

RONDE VAN VLAANDEREN 2020

Samen met Van Aert en Alaphilippe steekt Van der Poel er bovenuit. Zij gaan er dan ook al snel met hun drieën vandoor. Nadat Alaphilippe ten val komt na contact met een motorrijder, zetten Van der Poel en Van Aert met twee door.

Van Aert is aan een wonderseizoen bezig en heeft zelfs massasprints gewonnen in de Tour. Van der Poel weet zijn rivaal echter toch te verrassen in een spurt met twee en verovert het eerste Monument uit zijn carrière.

STRADE BIANCHE 2021

Op de laatste kasseistrook laat Mathieu van der Poel al zien dat hij de beste is in een groep van favorieten. Alaphilippe kan nog net met hem mee, later rijdt ook Bernal nog naar hen toe. Met hun drieën duiken ze de laatste kilometer op.

Daarini loopt het in de straten van Siena nog steil bergop en Van der Poel pakt uit met een verwoestende demarrage. Zelfs Alaphilippe, de meest explosieve renner uit het peloton, weet hoe laat het is. Alaphilippe kijkt meteen achterom en moet zijn meerdere erkennen in een oppermachtige Van der Poel. Die smeert Bernal zelfs nog twintig seconden aan.

TIRRENO-ADRIATICO 2021

In de 'muurtjes-rit' opent Mathieu van der Poel zijn offensief al op 65 kilometer van de aankomst. Vijftien kilometer verderop is Van der Poel helemaal los. Hij heeft alles en iedereen uit het wiel gereden en breidt zijn voorsprong in een sterk deelnemersveld uit naar drie en een halve minuut.

Op het einde van zijn vijftig kilometer lange solo krijgt Van der Poel het logischerwijs traag te verduren. Pogačar nadert zo snel dat hij er nog op en over dreigt te gaan, zeker met nog enkele oplopende kilometers in het slot. Van der Poel toont weer maar eens zijn karakter en houdt aan de finish nog tien seconden over.