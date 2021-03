Vijfde rit van Tirreno was propaganda voor wielersport: "Dit was waanzinnig" en "Van der Poel-show aflevering 912034"

Dit is toch wel een wielergeneratie om u tegen te zeggen, eentje die een nieuwe manier van koersen introduceert. Ze gaan zo hard, meneer. En van zo ver. Op sociale media waren dan ook veel laaiende reacties te bespeuren na afloop van de vijfde etappe van de Tirreno.

Niet enkel uit wielermiddens overigens. Ook voetballer Jan Vertonghen had meegekeken. "Koers is nooit mooier geweest", stelde de Rode Duivel onomwonden. Ook veel respect was er voor de onderneming van ritwinaar Mathieu van der Poel. "De Van der Poel Show aflevering 912034", klonk het.

What a finish, what a champion! MVDP wins after an epic 50 km solo attack, agonizing in the finale with Pogi very close to catch him. This was an insane bike race, wow! #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/P3Cv8Gtl7l