Bingoal-WB met Dupont - Livyns - Vanendert naar Nokere Koerse, ook Intermarché-Wanty-Gobert heeft selectie klaar

Bingoal-WB en Intermarché-Wanty-Gobert hebben in de nasleep van de Belgische topploegen ook hun selecties voor Nokere Koerse op papier gezet. Bij Bingoal merken we enkele namen op die het dit seizoen al uitstekend gedaan hebben. Bij Intermarché willen ze donderdag ook dolgraag koersen.

Bingoal-Wallonie Bruxelles heeft met Timothy Dupont zeker een kandidaat-winnaar om uit te spelen in de sprint. Dupont won een rit in de Ster van Bessèges en werd derde in de GP Monseré. Arjen Livyns wist ook al te bekoren in de GP Marseillaise en de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

De ervaring van Jelle Vanendert komt altijd van pas. Naast hen drie zitten er nog drie Belgen in de selectie voor Nokere Koerse: Sean De Bie, Milan Menten en Ludovic Robeet. Voorts zet Bingoal ook de Poolse renner Stanislaw Aniolkowski in.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert is de selectie voor Nokere Koerse exact dezelfde als die voor de Bredene-Koksijde Classic. Mogelijke troefkaarten in de ploeg van Hilaire van der Schueren zijn Riccardo Minali, Boy van Poppel; Danny van Poppel en Wesley Kreder. Jasper De Plus, Ludwig De Winter en Théo Delacroix hebben deze wedstrijden ook op hun programma staan.