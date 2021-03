Intermarché-Wanty-Gobert dankzij nieuwe partner met één van snelste tijdritpakken ter wereld

In de Tirreno-Adriatico is het de dag van de tijdrit en bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zijn ze er helemaal klaar voor. Daar beschikken de renners immers over een gloednieuw tijdritpak, waar de nieuwe partner van de wielerformatie, Nopinz, voor zorgt.

"Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux is verheugd om de samenwerking aan te kondigen met Nopinz, Brits producent van fietskledij, als ‘aero’ partner voor tijdritpakken, handschoenen en schoenovertrekken. Het is de eerste keer dat een World Team met een aparte kledijproducent specifiek voor tijdrijden gaat samenwerken", klinkt het in een mededeling.

Ook volgt er nog wat informatie over de nieuwe partner. "Het bedrijf uit Devon produceert sinds 2015 wielerkledij en heeft al enkele malen de lat hoger gelegd in de wielerindustrie, zoals hun Gepatenteerde SpeedPockets™ die sinds enkele jaren in het elite peloton gebruikt worden."

BELANGRIJK ASPECT

Aike Visbeek, Performance Manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, is alvast opgetogen. "Om vooruitgang te boeken in de discipline tijdrijden, moeten heel wat details onder de loep genomen worden. Aerodynamica en kleding zijn een belangrijk aspect in dit lange termijnproces van ontwikkeling, dus zijn we verheugd dat we met Nopinz, de nummer één op dit gebied, kunnen samenwerken."

Visbeek is ervan overtuigd dat deze wielerkledij elke renner in het team kan helpen. "Dankzij een bodyscan worden de pakken op maat gemaakt. De uitstekende resultaten in de windtunnel testen tonen aan dat onze renners over zeer concurrerende aerodynamische kledij beschikken."