Thomas De Gendt toont zich weer de grappigste: "Alleen als ze mij lossen"

Het Twitteraccount van Thomas De Gendt is één van de meest populaire accounts onder de profwielrenners. Vanwege de grappige en gevatte dingen die De Gendt daar weet te posten. Hij heeft zo nog eens van zich doen spreken en had er niet eens veel woorden voor nodig.

Thomas De Gendt heeft geantwoord op een tweet van The Bluebell Years. De persoon achter die account heeft het niet zo begrepen op wielrenners, blijkt uit één van de posts. Zo was er een tweet met de simpele vraag: "Is er iemand die wielrenners haat?"

De Gendt had hierop een antwoord klaar dat eenvoudig, to the point en grappig is: "Alleen als ze mij lossen." Er zijn nog andere tweets op het account die fietsers bekritiseren. "Fietsers zijn een echte pest", staat er bijvoorbeeld te lezen. Of een andere: "Fietsers - even irriterend op Twitter als op de weg."

Op deze tweets voorlopig geen repliek van De Gendt, al zou hij ook die commentaren zeker weer even gevat kunnen wegzetten.