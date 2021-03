Knappe zesde plaats in het eindklassement van de Tirreno-Adriatico voor jonge Portugees van Deceuninck-Quick-Step: "Een goed resultaat in een zware wedstrijd met heel wat sterke renners"

João Almeida was één van de uitblinkers in de Tirreno-Adriatico. De jonge Portugees stond zijn mannetje in de bergen en eindigde uiteindelijk op een knappe zesde plaats in het eindklassement van de Italiaanse rittenkoers.

Zelf kijkt Almeida tevreden terug op de Tirreno-Adriatico. "Ik ben blij dat ik opnieuw een sterk resultaat kan optekenen voor mijn ploeg en mijn land. Het is een goed resultaat in een zware wedstrijd met heel wat sterke renners. De tekenen zijn goed en ik ben blij", vertelde João Almeida op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step.

A great time trial on the last day of #TirrenoAdriatico helped @JooAlmeida98 jump a position in the overall standings and conclude the race in sixth place for his third top 10 at World Tour level: https://t.co/bulWrizPNN

Photo: @GettySport pic.twitter.com/O3mCHr0F1z