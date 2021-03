Van Aert maakt zich niet druk om tactiek VDP en koestert zege uit 2020: "Je voelt aan alles dat dat een verschil maakt"

Zien we Wout van Aert zaterdagavond opnieuw die trofee in de lucht steken? Milaan-Sanremo winnen is zo al supermoeilijk. Hoe straf zou het zijn als het hem een tweede keer op rij lukt? Van Aert is in elk geval vooral bezig met de eigen prestatie en staart zich niet blind op Van der Poel.

Hoe goed Van Aert ook was in de Tirreno, er was niet dat zo vaak over de tongen ging dan die ferme solo van Van der Poel. Dan volgt meteen de speculatie of die zich gauw aan zo'n nieuwe numero waagt, in Milaan-Sanremo bijvoorbeeld. "Ik denk dat het minder evident is om daar bijvoorbeeld vijftig kilometer voor de finish de koers open te breken. Daar leent het parcours zich niet voor."

VERTROUWEN

Van Aert verwacht alleszins niet dat Van der Poel zich gaat vergalopperen. "We hebben in de Strade gezien dat hij ook kan wachten tot in de finale. Als je goed genoeg bent, maakt het ook niet echt uit dat hij zijn tactiek toepast", is het vertrouwen bij Van Aert aanwezig.

Die overwinning in Sanremo vorig jaar heeft toch wel iets met Van Aert gedaan. "Meestal komt het besef pas achteraf en je wordt er ook vaak op aangesproken. Ook al is het maar een labeltje dat erop hangt, het is een momument. Je voelt toch wel aan alles dat dat een verschil maakt."

VEEL AANZIEN

Een monument winnen, dat is niet iedereen gegeven. "Er zijn ook heel veel Belgische supercoureurs die dat niet hebben gewonnen. Ik heb mogen ondervinden dat ik daar veel aanzien voor heb gekregen. Dat was wel leuk."