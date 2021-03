Van der Poel verwacht zelfde scenario als anders in Sanremo en geen impact van Tirreno-aanval: "Al zo vaak gebeurd"

Als alles naar wens gaat, zit Mathieu van der Poel zaterdag in de positie om Milaan-Sanremo te winnen. Dat zou de eerste keer zijn in zijn loopbaan. Al heeft hij al wel veel edities van La Primavera bekeken en daaruit is de Nederlandse kampioen ook wijzer geworden.

Eerste vraag is of hij zelf geen last gaat ondervinden van zijn inspanningen in de Tirreno-Adriatico. Met dan vooral die grootse solo van vijftig kilometer in het achterhoofd. "Mijn aanval in de Tirreno gaat geen impact hebben. Of misschien zelfs een positieve. Ik heb de vorige jaren ook gemerkt dat ik beter word als ik zo diep ben geweest."

Negatief kan het volgens Van der Poel niet uitdraaien. "Ik heb de tijd gehad om te herstellen. De dag nadien was het hiervoor wel oké en een dag later was het een tijdrit. Ik heb drie gemakkelijkere dagen gehad. Dat is meer dan genoeg."

IN 2020 NIET GOED GENOEG

De Tirreno ligt achter hem, op naar Milaan-Sanremo. Van der Poel koppelt nog eens terug naar de editie van 2020. "Vorig jaar was ik niet goed genoeg om met de eerste twee mee te kunnen. Toen ik boven kwam op de Poggio, was de kloof al groot."

De bedoeling is uiteraard om komend weekend wél goed genoeg te zijn. Vlammen op de Poggio en sprinten op de Via Roma, dat zal het opnieuw worden, denkt Van der Poel. "Het is al zo vaak zo gebeurd. Het komt wel eens voor dat een groep van dertig renners de Poggio overleeft. Maar dan is het nog steeds de beslissende demarrage die daar geplaatst wordt, als je nadien met een groep van dertig sprint."

AUTOMATISCHE AANPASSING VAN MINDSET

Van het grind en het klimwerk in de Strade Bianche naar een rittenkoers als de Tirreno naar Milaan-Sanremo. Dat is wel wat en dat vergt toch telkens een andere mindset. Hoe maakt Van der Poel die switch? "Dat gebeurt automatisch. Tijdens de winter blijf ik ook veel rijden op de wegfiets." Sanremo is ook niet zijn laatste grote afspraak van het jaar. "Ik denk dat ik deze vorm zeker nog één à twee maanden kan vasthouden."