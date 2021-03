Vooruitblikken naar slotkilometers Milaan-Sanremo: "Mathieu en Wout gaan niet linkeballen"

Iedereen verwacht Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe in Milaan-Sanremo voorin na de beklimming van de Poggio. Laat ons eens stellen dat het effectief zo is dat deze drie daar wegrijden. Wat dan? Vanuit die hoek werd de discussie gevoerd in 'Extra Time Koers'.

Dirk De Wolf laat de koers in zijn gedachten al eens passeren en vraagt zich het ook af. "Gaan ze met drie wegrijden op de Poggio? Ik denk het. Ik zie de wedstrijd al voor mij: wie rijdt er in de laatste twee kilometer op kop? Wie rijdt er dan door?" LINKEBALLEN Bram Tankink daarentegen, die is zeker van zijn stuk: "Mathieu en Wout, die gaan niet zitten linkeballen, die rijden door. Ook als Alaphilippe wel zit te linkeballen." Want als er toch iemand anders met de Grote Drie meekan op de Poggio? "Als je mee bent, moet je linkeballen", vindt De Wolf. "Dan moet je proberen te winnen." Al acht die de kans dat een andere renner één van die drie kan verrassen vrij klein. "Ze hebben zoveel talent, zoveel vermogen."