Jordi Meeus rijdt aan de zijde van Peter Sagan in belangrijke week

Na Milaan-Sanremo trekt Peter Sagan naar de Ronde van Catalonië in plaats van de E3 en Gent-Wevelgem te rijden. Zo kan Sagan de nodige wedstrijdkilometers in de benen krijgen, in een poging om zijn conditionele achterstand weg te werken, die hij opliep door zijn coronabesmetting.

De Ronde van Catalonië gaat door van 22 tot 28 maart. Dat gaat dus een belangrijke week worden voor Peter Sagan, die in Catalonië doorheen de jaren al een resem successen boekte. Sagan en Meeus zijn de twee snelle mannen die Bora-Hansgrohe afvaardigt in de Ronde van Catalonië.

Get excited, a couple of our guys are making their season debut at the @VoltaCatalunya 😉💥



Here is our team:



🇩🇪 Lennard Kämna

🇳🇱 Wilco Kelderman

🇧🇪 Jordi Meeus

🇸🇰 Peter Sagan

🇳🇱 Ide Schelling

🇩🇰 Frederik Wandahl

🇩🇪 Ben Zwiehoff#VoltaCatalunya100 #borahansgrohe pic.twitter.com/HpjKjus8S1