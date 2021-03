VOORBESCHOUWING: overwinning voor ex-wereldkampioen in Bredene Koksijde Classic of gaat de zege toch naar een landgenoot?

Deze middag staat met de Bredene Koksijde Classic een Belgische eendagswedstrijd op het programma. Het is uitkijken naar de ex-wereldkampioen Mads Pedersen, maar ook Tim Merlier behoort tot de favorieten.

Met de Bredene Koksijde Classic staat er opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma. De renners krijgen een parcours van 200 kilometer voorgeschoteld en de kans is groot dat het op een massasprint zal eindigen.

Er verschijnen heel wat sterke sprinters aan de start. Zo is Mads Pedersen misschien wel de grote topfavoriet. De ex-wereldkampioen liet dit seizoen al mooie dingen zien en kon Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam zetten.

Uiteraard is Pedersen niet de enige favoriet, want er zijn kapers op de kust. Zo wil ook Mark Cavendish zich laten zien. De Britse sprinter kon dit seizoen nog geen wedstrijd winnen, maar hij eindigde wel op de tweede plaats in de GP Monseré.

En wat met onze landgenoten? De Belg die Pedersen het meeste in de problemen zal kunnen brengen, is Tim Merlier. Daarnaast wordt het ook uitkijken naar andere landgenoten zoals Timothy Dupont en Gerben Thijssen.

ONZE STERREN VOOR BREDENE KOKSIJDE CLASSIC

*** Mads Pedersen

** Tim Merlier, Florian Sénéchal

* Jake Stewart, Mark Cavendish, Timothy Dupont, Gerben Thijssen