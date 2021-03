Van Avermaet tussen hoop en vrees: "Minst eerlijke van alle klassiekers" en "Kans groot dat één van die drie het haalt"

De naam van Greg Van Avermaet is zelden zo weinig gevallen in aanloop naar een grote klassieker dan nu. Van Avermaet merkte tijdens een online persbabbel op dat in Sanremo niet altijd de sterkste wint. Tegelijkertijd is hij zich ook wel bewust van de realiteit.

Die is dat Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe de mannen zijn die momenteel de lakens uitdelen. "De kans is groot dat één van die drie het haalt. De Strade, de Tirreno... Ze hebben alles gedomineerd en gewonnen. Die drie zijn net iets sterker dan de rest. Zij kunnen hun inspanning langer volhouden, ik moet langer recupereren."

En toch: de koers moet altijd gereden worden. "Milaan-Sanremo is de minst eerlijke van alle klassiekers. Misschien is er dus hoop voor mij." In het verleden was dat in het nadeel van Van Avermaet, nu mogelijk in zijn voordeel. "Ik was hier ooit bij de besten en ging toch zonder uitslag naar huis. Hier wint niet altijd de sterkste."

Meestal gebeurt het toch op de Poggio

Anticiperen, is dat een mogelijkheid? "Als ze je terugpakken voor de Poggio, is het ook een maat voor niets. Als ik, zoals in de Strade, kan meeschuiven met een groepje zonder te veel energie te verspelen, ga ik het ook niet laten liggen. Maar meestal gebeurt het toch op de Poggio."

Hoewel Van Avermaet niet tot de grootste favorieten voor Milaan-Sanremo behoort, is hij wel tevreden over waar hij staat. "Mijn conditie is goed, mijn waarden geven dat aan."