Zet u schrap: weersomstandigheden voorspellen een supersnelle Sanremo

Heel snel ging het vorig jaar in Milaan-Sanremo, vanaf het moment dat Julian Alaphilippe en Wout van Aert samen op pad waren. Dit jaar zal het zeker niet minder snel gaan. De weersomstandigheden lijken te duiden op een supersnelle finale.

Het is een zonnige dag, niet enkel hier in ons land, maar ook in Italië. Geen regen, waardoor de renners risico's zouden vermijden en enigszins hun snelheid zouden minderen. Neen, doorheen deze editie van Milaan-Sanremo mag zeker een goed tempo verwacht worden.

RUGWIND OP CIPRESSA

Zoals steeds is het dan uitkijken naar de finale. Volgens de weersvoorspellingen is er straks sprake van rugwind op de Cipressa en het vlakke stuk richting de Poggio. Even knipperen met de ogen en de passage over de Cipressa kan wel eens voorbij zijn.

Op de Poggio gaat er in principe zijwind staan. Dat is goed nieuws voor de aanvallers, die een ontsnappingspoging niet noodzakelijk door zware tegenwind teniet gedaan zullen zien worden. Voor de sprinterstypes, die moeite dreigen te hebben om hun wagonnetje aan te haken, is het minder goed. Kortom: een goede snedige aanval heeft kans op slagen.

EENS BOVEN OP POGGIO RAZENDSNEL NAAR FINISH

Eens boven op de klim, zullen we snel weten wie de winnaar is van Milaan-Sanremo 2021. In de afdaling en op de Via Roma is er weer rugwind, waardoor het razendsnel richting de streep zal gaan.