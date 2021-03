Alaphilippe geraakte niet van de rest af en richt vizier op Dwars door Vlaanderen: "Ik deed alles wat ik kon"

Net zoals vorig jaar viel Julian Alaphilippe aan op de Poggio. Deze keer kon de Fransman evenwel onvoldoende afstand nemen. Even hadden hij en Van Aert een klein gaatje, maar al snel kwam de rest terug. Nadien kwam Alaphilippe niet meer in een positie waarin hij de koers kon winnen.

Geen prijs dus deze keer voor de man die toch bij de drie grote favorieten werd gerekend. "Ik was er op gefocust om het de hele koers goed te doen. Ik zat altijd goed gepositioneerd in het peloton, dankzij mijn ploegmaats. Ze verdienen een dikke bravo, want ze reden opnieuw geweldig vooraan. Ze achtervolgden de ontsnapping en hielden me uit de wind."

Ik ben niet ontgoocheld

Dat leverde uiteindelijk weinig op, ook al gooide Alaphilippe wel zoals verwacht zijn kaarten op tafel op de laatste helling van de dag. "Ik gaf alles, plaatste mijn aanval op de Poggio, maar het draaide niet uit zoals gewenst. Ik ben niet ontgoocheld, want ik deed alles wat ik kon."

Met deze Milaan-Sanremo is een einde gekomen aan de koersperiode in Italië voor Alaphilippe. "Ik ben tevreden met mijn Italiaanse campagne, met een mooie ritzege in de Tirreno-Adriatico, en verleg mijn focus nu naar de Belgische klassiekers. Ik kijk uit naar mijn volgende koers, Dwars door Vlaanderen."