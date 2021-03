Grote ontgoocheling bij Philippe Gilbert: "Het was een gebrek aan goede benen"

Neen, Milaan-Sanremo staat nog altijd niet op het palmares van Philippe Gilbert. Voor het eerst lijkt ook bij 'Phil' zelf de twijfel toe te slaan of het er ooit nog van gaat komen. Gilbert had zaterdag immers weinig in de pap te brokken.

Gilbert reed vrijwel op geen enkel moment in deze wedstrijd in beeld. De eerste 285 kilometer is dat zo geen probleem, nadien wel. De koers waar hij zo naar had uitgekeken werd niet wat het moest zijn. "Ik ben erg ontgoocheld. Ik dacht over goede benen te beschikken, maar op het einde had ik geen energie meer over om me te mengen in de debatten."

Ik moest de koers ondergaan

Aan het eind van de dag kan er slechts één renner winnen en het is in Sanremo nooit eenvoudig om je in die positie te manoeuvreren. Toch moet Gilbert tot meer in staat zijn. "Ik moest de koers ondergaan. Het was zeker geen gebrek aan motivatie, maar aan goede benen."

Dit dan maar zo snel mogelijk achter zich laten en opnieuw vooruit kijken. "Het was uiteraard niet mijn beste Milaan-Sanremo, maar het is opnieuw goed om deze dag in de benen te hebben richting de volgende wedstrijden."