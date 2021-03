Michal Kwiatkowski reed Strade, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo met gebroken rib

Michal Kwiatkowski heeft datgene dat hij gehoopt had te vermijden toch opgelopen. De voormalige wereldkampioen heeft een ribbreuk opgelopen, zo laat hij zelf weten op sociale media. Een gevolg van een valpartij in de Trofeo Laigueglia.

Op 3 maart kwam Kwiatkowski in de Trofeo Laigueglia op dezelfde plek als Andrea Bagioli ten val. Kwiatkowski reed de wedstrijd niet uit. Hij had wat schaafwonden, maar hoopte dat er geen sprake was van een breuk. Nadien kwam er niet onmiddellijk een medische update.

Bij Ineos vonden ze het duidelijk wel verantwooord om hem te blijven inzetten in de volgende wedstrijden. Kwiatkowski reed drie dagen later de Strade Bianche, al bereikte hij de finish in Siena niet. Ook nam hij deel aan Tirreno-Adriatico en voorbije zaterdag werd de Poolse renner zeventiende in Milaan-Sanremo.

As it turned out today, I have a fractured rib 🙃 It hasn't been an easy Italian campaign since the crash in Laiguelia, physically and mentally on the same time. "Rest to be the best" mode ON@INEOSGrenadiers — Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 22, 2021

Dat deed Kwiatkowski allemaal met een gebroken rib, moet achteraf vastgesteld worden. "Vandaag is gebleken dat ik een ribbreuk heb opgelopen. Het is geen gemakkelijke Italiaanse campagne geweest sinds die val in de Trofeo Laigueglia, zowel fysiek als mentaal." Kwiatkowski belooft nu wel de nodige rust te nemen.