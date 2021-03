Philippe Gilbert heeft na analyse verklaring gevonden voor prestatie in Milaan-Sanremo

Het is geen geheim dat Milaan-Sanremo het grootste resterende doel is voor Philippe Gilbert. Het is namelijk het enige Monument dat Gilbert nog niet wist te winnen. Het is dan ook de koers waar hij in zijn hoofd het meest mee bezig is.

Des te vreemder was het dat Gilbert voorbije zaterdag in Milaan-Sanremo niet op de afspraak was. De ontgoocheling was achteraf dan ook groot. Gilbert moest toegeven dat hij niet over de goede benen beschikte, net op de dag die hij met rood had omcirkeld.

Ze hebben bij Lotto Soudal toch even bekeken hoe dat juist kwam. "We hebben mijn data geanalyseerd en de conclusie is dat ik simpelweg nog niet hersteld was van Parijs-Nice", laat Gilbert weten op Twitter. Recuperatie is uiteraard een belangrijk aspect van de koers.

Not the result I came for unfortunately... We analysed my data to understand the reason and the conclusion is that I just wasn't recovered yet from Paris-Nice. Congrats to @Jasperstuyven for his bold move and win, and to @CalebEwan who was strong on the Poggio and sprinted — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) March 22, 2021

Nu bekend is dat dit de oorzaak was voor de mindere prestatie van Gilbert in Milaan-Sanremo, kan daar mogelijk ook rekening mee gehouden worden met het oog op volgende wedstrijden.