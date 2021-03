Wat toonden ze al en wat is hun insteek? Gallerij der sterren in de Ronde van Catalonië

De Ronde van Catalonië doet waar vele organisatoren van dromen: een hele hoop wielersterren aan de start krijgen. Het deelnemersveld puilt uit van de grote namen en die zullen elk met hun eigen doelstellingen koersen. Welke topper beoogt wat?

RICHARD CARAPAZ

Voor Richard Carapaz is het pas de eerste koers van het jaar en dat is de bewuste keuze. Hij is in principe koman nummer 1 van Ineos in de Tour en hoeft zich over andere wedstrijden niet al te veel zorgen te maken. Gebruikt deze Ronde van Catalonië vooral om koersritme op te doen.

© photonews

CHRIS FROOME

Voor Froome is het de tweede rittenkoers dit seizoen na de UAE Tour. Froome is de eerste om toe te geven dat hij nog heel wat werk voor de boeg heeft. De naweeën van zijn lange revalidatie blijven doorwegen. Het zou al een opsteker zijn als hij bergop toch eens een flits van die oude Froome kan laten zien en kan tonen dat hij nog niveau kan halen.

MARC HIRSCHI

Het was lang uitkijken en deze week is het dan eindelijk zover: het debuut van Marc Hirschi in het shirt van UAE. Na een knalseizoen in 2020 verliet de Zwitser verrassend per direct Sunweb en werd hij als de grote nieuwe ster binnengehaald bij UAE. Zelf benadrukt hij dat het niet louter om een financiële keuze ging, hij zou er dus wel zin moeten hebben om er in te vliegen bij zijn nieuwe ploeg.

© photonews

NAIRO QUINTANA

Quintana heeft na zijn dubbele knie-operatie ondertussen toch al aardig wat wedstrijddagen in de benen. Bergop heeft hij al laten zien dat hij kan wedijveren met de beteren, getuige zijn vierde plek in de door Vansevenant gewonnen GP Industria & Artigianato en vijfde plek op Prati di Tivo. Is nog niet top, maar dat is ook logisch. Verwacht hem toch maar zeker vooraan in de zware ritten in Catalonië.

PETER SAGAN

Wil in de Ronde van Catalonië zijn conditiionele achterstand verder wegwerken die hij opliep door een coronabesmetting en voldoende kilometers in de benen krijgen. Voelt ook de noodzaak om de benen eens stevig te testen op een zwaar parcours. Zijn vierde plek in Sanremo was wel een opsteker, krijgt dat een mooi vervolg in de Ronde van Catalonie?

© photonews

GERAINT THOMAS

Werkt net als Carapaz toe naar het groterondewerk. Behoort tot dusver in de ritten die hem liggen tot de tien à vijftien beste renners, maar moet dus ook nog beter worden. Als Thomas in Catalonië iets dichter kan komen, mag dat gezien worden als een goede stap vooruit. Moet zich ook niet te veel druk maken om het klassement, want Ineos heeft voldoende ijzers in het vuur.

RIGOBERTO URAN

De man met de opvallende naam Urán Urán zou normaal de UAE Tour rijden, maar kwam daarop terug omdat zijn vrouw Michelle op bevallen stond en hij de geboorte van zijn eerste kindje wilde bijwonen. Nu kan de focus ook weer deels naar de koers en Urán zal zeker vleugels hebben door het geluk dat hij kent in de privésfeer.

ALEJANDRO VALVERDE

Alejandro Valverde is een drievoudig winnaar van de Ronde van Catalonië. In 2009, 2017 en 2018 was hij de beste. Hij is het dus wel aan zijn status verplicht om zich daar te laten zien en gaat zeker niet anoniem door de koers gaan. Het is wel al een tijd geleden dat we nog een echt scherpe Valverde gezien hebben. In deze koers met voor hem goede herinneringen is hij misschien wel tot iets meer in staat.