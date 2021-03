🎥 Jumbo-Visma kondigt op speciale manier contractverlenging Kruijswijk en andere 'cultuurbewakers' aan

Steven Kruijswijk reed in de kleuren van Jumbo-Visma in 2019 naar een podiumplek in de Tour en zijn periode bij de Nederlandse formatie is nog lang niet ten einde. Kruijswijk blijft nog tot 2023 aan boord. Hetzelfde geldt voor Robert Gesink en Jos van Emden.

Jumbo-Visma maakt het nieuws op een originele manier bekend. Op de sociale media plaatste het team een filmpje waarin een brief klaar ligt voor Kruijswijk, Gesink en Van Emden. In die brief worden ze de 'cultuurbewakers' van de ploeg genoemd. Die term wordt niet voor niets bovengehaald. Alle drie vertoeven ze al bij het team sinds de Rabobank-periode. Gesink sinds 2007, Van Emden sinds 2008 en Kruijswijk sinds 2010. Zij zijn de ploeg al jaren trouw en omgekeerd. Dat blijft dus ook de komende jaren zo. *carriers of course — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 23, 2021 Kruijswijk, Gesink en Van Emden kennen als geen ander het DNA van de ploeg. Met hun aanwezigheid ook in de volgende seizoenen blijft Jumbo-Visma zich ook vasthouden aan de eigen identiteit.