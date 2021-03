Net niet in Parijs-Nice maar Cavagna doet in Catalonië nieuwe poging en verbetert toptijd van Wolfpack-ploegmaat

Gaat het deze keer wel lukken voor Cavagna? In Parijs-Nice was de renner van Deceuninck-Quick.Step bijzonder dicht bij de overwinning. De Franse kampioen tijdrijder reed nagenoeg dezelfde tijd als Bissegger, maar de winst ging toch naar de Zwitser. Is Catalonië Cavagna beter gezind?

Rémi Cavagna heeft al een paar ongelukkige momenten meegemaakt dit seizoen. Een dag na die tijdrit in Parijs-Nice ging hij op adrenaline in de aanval, maar deze keer zat materiaalpech in de weg. In de Ronde van Catalonië komt Cavagna voorlopig opnieuw in aanmerking voor de overwinning.

HALVE MINUUT RAPPER DAN TEAMGENOOT

De tweede rit in de Catalaanse rittenkoers is een tijdrit van iets meer dan 18 kilometer. Met Josef Černý zette een renner van Deceuninck-Quick.Step een eerste richttijd neer. Die werd wel al snel verbeterd door teamgenoot Cavagna, met een duidelijke marge: de Fransman was een halve minuut sneller.

Met een tijd van 22 minuten en 32 seconden heeft Cavagna zeker stevig doorgevlamd onderweg. De overwinning is hem echter ook deze keer niet gegund. Rohan Dennis ging nog sneller.