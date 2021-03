Wiggins stelt zich vragen bij Tourambities Jumbo-Visma: "Van Aert is fenomenaal, moeten ze hem niet meer steunen?"

Bradley Wiggins kaart in zijn podcast allerlei gebeurtenissen in de koers aan. Wout van Aert en Jumbo-Visma komen deze keer aan de beurt. Wiggins is onder de indruk van Van Aert, maar denkt dat Jumbo-Visma zich uitdrukkelijk moet toeleggen op de Tour, als het daar succesvol wil zijn.

Wiggins stelt enkele opmerkelijke dingen vast bij Jumbo-Visma voor een ploeg die Tourwinst ambieert. "Ze zijn niet zo sterk in de breedte. Roglič wilde Parijs-Nice winnen. Er was kritiek dat Van Aert te weinig steun kreeg in de Tirreno en hij geen ploegmaats meer bij zich had in de finale van Milaan-Sanremo. Maar het doel is de Tour, je kan niet alles najagen."

Vorig jaar ideaal

Waar pakweg Ineos veel meer daar naartoe werkt, wil Jumbo-Visma meer het hele jaar door scoren. "Ze proberen te vaak overal te winnen. Vorig jaar was het ideaal voor hen in aanloop naar de Tour, met de lockdown en het ingekorte seizoen. Zoals ze nu bezig zijn, gaan ze zich opbranden nog voor de Tour begint."

Wel is Wiggins zwaar onder de indruk van Wout van Aert. "Die kan Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tirreno en tegelijkertijd Roglič kan helpen in de Tour. Er wordt ook de vraag gesteld of hij een grote ronde kan winnen en het antwoord is ja. Tweede op het WK tijdrijden, tweede op het WK op weg. Hij is fenomenaal. Moeten ze hem niet meer ondersteunen?"