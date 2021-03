Cees Bol spurtte al een keertje sneller dan Bennett, kan hij het nogmaals? "Hoop op beetje waaieractie"

Cees Bol heeft ondanks de aanwezigheid van ene Sam Bennett in Parijs-Nice al een ferm visitekaartje afgegeven met ritwinst daar. Kan Bol ook zijn collega-sprinters kloppen in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne?

"Nu staat er nog niet zo heel veel wind, maar in De Moeren waait het altijd harder", vertelde Cees Bol aan startplaats 't Zand in Brugge. "Je moet voorin zitten om te kunnen meesprinten. Daar focussen we op de eerste plaats op. Vorig jaar was ik er niet bij, dat was een mooie koers om naar te kijken. Twee jaar geleden was ik er wel, maar toen was het minder spectaculair."

Mag het van Bol, wat vuurwerk onderweg? "Ik hou er wel van als er wat wind staat. Ik verwacht niet hetzelfde spektakel als vorig jaar, maar ik hoop wel op een beetje waaieractie." Wat is de plek waar het absoluut opletten is voor waaiers? "Je kunt moeilijk zeggen waar het gaat gebeuren. Het is de hele dag door alert blijven."

LAATSTE 10 KM SUPERTECHNISCH

Wat is nog de uitdaging in deze Brugge-De Panne? "De laatste tien kilometer zijn supertechnisch. Je moet vooraan zitten om niet te veel energie te verspelen. Het draait dus om de goede positie en tegelijkertijd moet je ook wel rustig blijven."

De meesten rekenen wel op een spurt in De Panne en dat zou natuurlijk iets voor Cees Bol zijn. "Het is een goede kans voor de sprinters. Ik voel me goed, de vorm is goed. Als er waaiers worden getrokken en iemand anders van onze ploeg is mee, kan die ook zijn kans gaan. We kunnen wat spelen met onze kaarten."