Edward Theuns behoort tot pechvogels in Brugge-De Panne: "Als je ziet dat ik nog terug kan keren in peloton..."

Geen nieuwe overwinning voor Trek-Segafredo, wel de rol van pechvogel voor Edward Theuns. Die had na het fantastische weekend van zijn ploeg in de midweek graag zijn steentje bijgedragen. Op acht kilometer van de finish had Theuns echter een leegloper achteraan.

Dat was uiteraard enorm balen. Net op het moment dat iedereen zich opmaakte voor de massasprint, stond Theuns plat. "Een heel slecht moment om plat te rijden. 't Is jammer, want ik zat heel goed vooraan. We wilden Matteo Moschetti uitspelen in de sprint."

Het straffe was dat Theuns een paar kilometer verderop alweer aanpikte bij de grote groep. "Ik heb nog geprobeerd om terug te komen, maar ik moest mij helemaal laten uitzakken. Daarom was het moeilijk om er nog echt te geraken. 't Is jammer, maar het gevoel was goed. Als je ziet dat ik zo laat lek rijd en dan toch nog terug kan keren in het peloton."

GRAAG EEN ROL GESPEELD

Alleen was het onbegonnen werk om dan nog helemaal naar voren te knallen. "Oké, ik kon dan niet veel meer doen. Het is niet evident om op dat ogenblik terug te keren. Ik had graag een rol kunnen spelen in de koers." Theuns maakte ook nog zijn verdere programma bekend: "E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde." Hij laat dus niets liggen in de Vlaamse klassiekers.