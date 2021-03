Jens Keukeleire opnieuw van de partij: "Geen ideale situatie"

De 32-jarige Jens Keukeleire is dit weekend opnieuw aan de slag na zijn opgave in Parijs-Nice. Hij rijdt zowel de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke als Gent-Wevelgem.

Het nieuwe seizoen begon voor Keukeleire in mineur. Na een stevige voorbereiding in Spanje wilde hij op dit moment in topvorm zijn. “E3 en Gent-Wevelgem komen te vroeg”, zegt Keukeleire aan HLN. “Met niet al te veel vertrouwen kom ik aan de start van deze twee klassiekers. Want ik heb niet de conditie waarvoor ik een hele winter hard werkte.”

Keukeleire liep vorig jaar een coronabesmetting op. Dit keer had hij een ander probleem. “Voor Parijs-Nice ondervond ik al hinder aan mijn luchtwegen, maar dat is opgelost. Tijdens Parijs-Nice kreeg ik te maken met een bacteriële infectie. Ik was zes dagen echt ziek en moest antibiotica slikken. Zo dicht tegen de Vlaamse klassiekers is dat absoluut niet ideaal.”

Keukeleire stelt zich in dienst van de ploeg op. “De ploeg kan op mij rekenen. Vanuit de teamleiding kwam al de vraag om mijn programma bij te sturen. Ik zal gewoon in een andere rol kruipen. Mijn ding doen de eerste 120 à 140 kilometer, dat wordt het. Want tijdens de training van dinsdag heb ik gevoeld dat na drie uur mijn beste krachten opgesoupeerd zijn. Ik probeer mijn ploegmaats naar de finale te loodsen. In de hoop dat ik tegen de Ronde van Vlaanderen van zondag 4 april al wat beter in vorm ben.”