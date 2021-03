Naesen droomt van meer maar wel tevreden met vierde plek: "Van Aert en Van der Poel slachtoffer van hun niveau"

Oliver Naesen wilde een goed resultaat in de E3 om met een goed gevoel toe te leven naar de Ronde. Hij heeft die gewenste uitslag beet, al finishten er wel nog drie renners voor hem. Vooral diegene die plaats nam op het hoogste schavotje van het podium had indruk gemaakt.

Vooraf waren er twijfels rond Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Voor hen was dit dus een belangrijke test. "Gelukkig waren we goed, maar we waren ook niet de sterksten. Dat is het verhaal van de dag. Ik ben blij met ons niveau. Het is een opluchting dat we met twee vooraan zaten. Er reed wel nog een hele sterke gast voorop."

Bizar toch dat de twee AG2R-renners Asgreen moesten laten gaan in de slotkilometers. "Het deed pijn om naar hem op zoek te gaan. Het zijn wij die op de fiets zitten, wij voelen dus wel hoe het zit. Ik wist dat hij ging gaan, maar kon niet antwoorden. Chapeau voor hem. Hij had onmiddelijk vijftig meter. Ik heb nog gereageerd, maar hij was te sterk."

OOK NIET MAKKELIJK VOOR WOUT EN MATHIEU

Dit is ook wel de tweede grote koers op rij die niet gewonnen wordt door Wout van Aert of Mathieu van der Poel. "Ze zijn slachtoffer van hun eigen niveau in deze koersen. Als je op een enorm goed collectief zoals Quick.Step botst, is het niet gemakkelijk te winnen."

De druk om te winnen lag vooraf ook niet bij AG2R. "Als je aan het vertrek staat, maak je een lijstje: dat is de sterkste van het moment, die de tweede sterkste, die de derde... Als je naar de voorgaande resultaten kijkt, waren het niet wij die moesten winnen."

MET TWEE VOORAAN COOL

Slotsom is wel dat zowel Naesen en Van Avermaet de boot niet gemist hebben en met twee in de eerste groep zaten. "Dat is cool, dat is tof. Het werkt dus wel, wij twee in dezelfde ploeg. We dromen van nog meer, maar je moet nu ook blij zijn met wat je gedaan hebt."