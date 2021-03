OFFICIEEL: organisatie Tour de France maakt Le Grand Départ voor 2023 bekend

Terwijl de Tour de France dit jaar gewoon in eigen land zal starten, wordt de komende twee jaar voor een ander land gekozen. Zo start de Tour in 2022 in Kopenhagen en in 2023 wordt er voor Bilbao gekozen.

De organisatie van de Tour de France heeft deze middag de startplaats bekendgemaakt voor de Franse rittenwedstrijd in 2023. Zo zal er gestart worden in het Baskenland en meer bepaald in Bilbao.

Het is toch wel een verrassende keuze, want het is voor de eerste keer sinds 1992 (lees HIER) dat de Tour van start gaat in het Baskenland. Ook volgend jaar wordt voor een ander land gekozen als startplaats, want dan vertrekt de Tour in Kopenhagen.