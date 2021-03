Team BikeExchange rekent in E3 Saxo Bank Classic op Australische topsprinter

Kan Michael Matthews bevestigen na zijn sterke start van dit seizoen. De Australiër won nog niet, maar hij eindigde wel twee keer derde in Parijs-Nice en ook in Milaan-San Remo deed hij het uitstekend met een zesde plaats.

Hij is dan ook de kopman voor Team BikeExchange en hij krijgt enkele sterke ploegmaats mee. Zo zijn ook Jack Bauer, Alex Edmondson, Rob Stannard, Alexander Konychev, Luke Durbridge en Barnabás Peák geselecteerd.

📊 #E3SaxoBankClassic 📊



Another day, another Belgian classic! 🇧🇪 Here’s a reminder of our squad for today 👇



🇳🇿 @JackBauerNZ

🇦🇺 @luke_durbridge1

🇦🇺 @alexedmo

🇭🇺 @barneyisriding

🇮🇹 Alexander Konychev

🇦🇺 @blingmatthews

🇦🇺 @stannardrj pic.twitter.com/lLn8UqNjxe