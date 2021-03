Gaan renners sprinten in Catalonië of kunnen vluchters standhouden?

In de Ronde van Catalonië zijn de renners toe aan de voorlaatste etappe. Daags voor de verraderlijke slotetappe richting Barcelona, krijgen de renners een kalmer profiel voor de kiezen.

Echt vlak is het echter nooit in Catalonië. In de 194 kilometer tussen startplaats Tarragona en aankomstplaats Mataro ligt geen vlakke strook. Maar met enkel twee klimmen van derde categorie, worden de baroudeurs niet utigenodigd om de hele dag in de ontsnapping te gaan.

De beslissing zal waarschijnlijk vallen op de Alt El Collet; een beklimming van 3 kilometer aan 3,3% gemiddeld. De top van die klim ligt op 15 kilometer van het einde en vanaf dan daalt het tot in de laatste twee kilometer.

Aangezien de klim niet zo steil is, kan het ook zijn dat de renners zullen sprinten voor de dagzege. Het wordt dan uitkijken naar de ploeg van BORA-Hansgrohe. Met Jordi Meeus hebben ze namelijk een snelle Belg mee, maar ook Peter Sagan rijdt in de Ronde van Catalonië.

In het algemeen klassement zal het lastig worden om iets te doen aan de suprematie van Ineos, die plaatsen 1 (Yates), 2 (Porte) en 3 (Thomas) bezetten.