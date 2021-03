Kunnen Hermans of Vansevenant nog naar overwinning rijden in Settimana Coppi e Bartali?

Naast het klassieke werk en de Ronde van Catalonië, wordt er ook gekoerst in Italië voor de Settimana Coppi e Bartali.

Deceuninck - Quick-Step kon nog geen victorie kraaien in Italië. In de eerste etappe strandde Cavendish op plaats 2, in de ploegentijdrit werd de Belgische formatie 3e.

Verder moest vooral Mauri Vansevenant het doen voor The Wolfpack maar de jonge boerenzoon kwam telkens tekort. Met een 5e en een 6e plaats kon hij etappewinnaar Vingegaard niets in de weg leggen.

Maar daar kan in de slotetappe van zaterdag verandering in komen. De renners krijgen maar liefst 7 keer een klim van 3,5 km voorgeschoteld aan 6,4% gemiddeld.

De aankomst is niet bergop maar op 16 kilometer van de top van de beklimming. Van daar is het nog 8 kilometer dalen en 8 kilometer vlak.

Leider Vingegaard mag alleszins niet op zijn lauweren rusten. De Deen heeft amper 7 seconden voorsprong op Nick Schultz en 11 op Ethan Hayter. Beste Belg Ben Hermans op plaats 5. Ook Mauri Vansevenant staat nog binnen de halve minuut van Vingegaard.