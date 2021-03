Ronde van Vlaanderen heeft rijke geschiedenis met bijna 70 Belgische winnaars en legendarische hellingen

Weinig wedstrijden met zo'n rijke geschiedenis als Ronde van Vlaanderen. Met een lijst van winnaars om u tegen te zeggen, legendarische hellingen waarvan de namen in het hoofd van elke wielerliefhebber geprent staan en memorabele edities. Dit jaar komt editie nummer 105 eraan.

De eerste Ronde van Vlaanderen werd voor het eerst opgesticht door Léon Van Den Haute en verreden in 1913. Sindsdien staat de Ronde jaarlijks op de wielerkalender, met uitzondering van de jaren uit de Eerste Wereldoorlog. Van 1915 tot 1918 was er dus geen reden, sinds 1919 was er wel een elk jaar een nieuwe editie. Zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

OP NAAR EDITIE 105

Nadien groeide de Ronde steeds meer uit tot een belangrijke internationale wielerwedstrijd. Ook het coronavirus staat de Ronde niet in de weg, ook al moest de wedstrijd in 2020 verplaatst worden naar het najaar. In totaal vond de Ronde van Vlaanderen al 104 keer plaats. Wanneer de Ronde doorgaat op 4 april 2021, zal het dus de vijfde keer zijn.

De start-en aankomstplaatsen van de Ronde variëerden gedurende de geschiedenis. Oorspronkelijk was de Ronde van Vlaanderen die vertrok en eindigde in Gent. Sint-Niklaas en Brugge organiseerden de start van de Ronde van Vlaanderen respectievelijk 20 en 18 jaar.

'HEEREN VERTREKT'

Sinds 2017 is Antwerpen de stad waar het startschot van de Ronde klinkt, met de bekende leuze 'Heeren vertrekt'. De aankomst van de Ronde lag van 1973 tot 2011 in Meerbeke, sinds 2012 is de finish in Oudenaarde.

Ondanks de parcourswijzigingen die geregeld doorgevoerd worden, zijn het vaak dezelfde hellingen geweest die aanbod kwamen, en dan ook een enorme status verworven hebben in de wielerwereld. Van 1975 tot 2011 waren de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg de twee laatste hellingen uit de koers. Vaak was de cruciale over één van deze hellingen dan ook bepalend voor de uitkomst.

Er zijn ook hellingen die meermaals beklommen moeten worden, zoals de Paterberg en de Oude Kwaremont. Andere bekende klimmetjes in de geschiedenis van de Ronde zijn Kanarieberg, Kwaremont, Kruisberg, Leberg, Parikeberg, Steenbeekdries, Taaienberg, Tenbossche en Tiegemberg.

POL DEMAN EERSTE WINNAAR

In het begin was de Ronde voornamelijk een Belgische wedstrijd. Het podium kleurde in de eerste vijf edities dan ook volledig Belgisch. Pol Deman is de eerste winnaar ooit. Ook doorheen de geschiedenis werd de Belgische overmacht verder gezet. Liefst 69 keer kwam de winnaar uit België, dat hiermee veruit het meest succesvolle land is in de Ronde van Vlaanderen.

© photonews

Nog nooit won één bepaalde wielrenner de Ronde van Vlaanderen meer dan drie keer. Er zijn zes recordhouders met drie overwinningen: Achiel Buysse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen, Fiorenzo Magni en Fabian Cancellara. Eén van hen, Tom Boonen, vierde één van zijn overwinningen als wereldkampioen.

SINDS 2004 OOK RONDE VOOR VROUWEN

Dat werd hem voorgedaan door Louison Bobet, Rik Van Looy en Eddy Merckx en nagedaan door Peter Sagan. Sinds 2004 is er ook een Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Recordhoudsters zijn Mirjam Melchers-Van Poppel en Judith Arndt met tweemaal winst. De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen werd tot dusver gedomineerd door Nederlandse vrouwen, met zeven keer een Nederlandse winnares.

© photonews