Derde top 10 in 2021 in Vlaanderen maar geen zege voor Trentin: "Derde plaats laat altijd wrange nasmaak na"

Matteo Trentin was één van die straffe mannen die mee waren met die eerste waaier, waar na een schifting ook de kopgroep uit voort kwam die voorop zou blijven. Trentin was aan de meet in Wevelgem derde, net zoals vorig jaar overigens.

Een verrassing was het niet om de naam van Trentin voorin te zien opduiken in de uitslag. De Italiaan was al achtste in de Omloop en vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na dat Vlaamse openingsweekend was het tijd om zich in Vlaanderen nog eens te doen opmerken.

"Het was een mooie koers, maar wel lastig. Samen met de andere jongens voorin werkten we goed samen. We bleven hard pushen en zorgden ervoor dat de achtervolgers de kloof niet konden dichten", deed Trentin het verhaal van de goede ontsnapping.

Samen met sterksten podium rijden blijft een goede uitslag

Die kans om voor de zege te sprinten kwam er dus wel. Trentin moest in die spurt Van Aert en Nizzolo voor zich dulden. "De derde plaats in een sprint laat altijd een beetje een wrange nasmaak na. Ik had graag gewonnen, maar samen met de sterksten podium rijden blijft een goede uitslag."