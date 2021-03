Bruyneel looft Van Aert en gaat voor verrassing in de Ronde, Armstrong ziet Van der Poel opnieuw winnen

Johan Bruyneel en Lance Armstrong hebben het in 'The Move', de podcast van de Amerikaan, gehad over het klassieke voorjaar en over de sterkte van Van Aert en Van der Poel. Bruyneel en Armstrong wagen zich ook aan een pronostiek voor de Ronde van Vlaanderen.

Bruyneel kwam in de pocast vaak aan het woord. "Van Aert en Van der Poel zijn zó goed. Ze rijden een niveau hoger dan de rest. Van Aert won in Wevelgem en eigenlijk twijfelde daar onderweg niemand aan. Ik denk dat hij Bennett ook in de spurt had geklopt als die het licht niet plots had zien uitgaan."

E3 KAN VAN AERT OOK MORAAL GEVEN

Van Aert maakte dus indruk in Gent-Wevelgem, maar in de E3 lag dat toch anders? "Dat hij loste op de Tiegemberg was eigenlijk niet het probleem in de E3. Wel het werk dat hij voordien op zich nam. Hij deed werkelijk alles. Als hij de beelden heeft terug gezien, moet hem dat eigenlijk moraal geven. Het is gek hoe snel hij daar ook allemaal fysiek van recupereert", heeft Bruyeel niet dan lof voor de kopman van Jumbo-Visma.

Wanneer het tijd is voor een pronostiek voor de Ronde van Vlaanderen aarzelt Lance Armstrong niet. Hij gaat vol voor Van der Poel. "Hij weet waar hij mee bezig is, ik vind het leuk hoe hij koerst." George Hincapie nam ook deel aan de pocast en voorspelde de winst voor een op revanche beluste Julian Alaphilippe.

BRUYNEEL KIEST GEEN VAN DE 'GROTE DRIE'

Bruyneel had dan Van Aert kunnen aanduiden als winnaar, maar dat deed hij niet. "Ik ga een risico nemen. Ik kies voor Zdeněk Štybar. Hij was in de E3 de enige die de aanvallen van Van der Poel kon beantwoorden. Bij Deceuninck-Quick.Step is het soms ook een voordeel om niet de uitgesproken kopman te zijn."