Selecties Dwars door Vlaanderen: Benoot beschermd bij DSM, ook Campenaerts, Claeys, Teuns en Livyns aan start

Een dag voor Dwars door Vlaanderen sturen tal van teams hun selectie voor de bewuste wedstrijd de wereld in. Die verzamelen we met veel plezier in dit artikel. De selecties leren ons dat landgenoten als Benoot, Campenaerts, Claeys, Teuns en Livyns meedoen in Dwars door Vlaanderen.

DSM laat weten dat Tiesj Benoot één van de drie beschermde renners is in de ploeg. Voorts selecteert het ook Dainese, Eekhoff, Kragh Andersen, Märkl, Nieuwenhuis, en Sütterlin. Qhubeka ASSOS brengt twee Belgen aan de start met Victor Campanaerts en Dimitri Claeys. Voorts doet het een beroep op Norman Hansen, Nizzolo, Stokbro, Vinjebo en Walscheid. VIJF BELGEN BIJ BINGOAL-WB Bahrein Victorious gaat voor de overwinning met onder meer Dylan Teuns. Zijn ploegmaats in Dwars door Vlaanderen zijn Colbrelli, Haller, Haussler, Milan, Sieberg en Wright. Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles is het uitkijken naar Arjen Livyns, al is hij uiteraard niet de enige landgenoot in deze formatie. Ook Dupont, Menten, Rex en Robeet doen mee. Daarnaast zijn er dan nog de Luxemburgers Lux en Tom Wirtgen. Ook Ineos en Groupama-FDJ maakten hun selectie bekend. Geen Belgen in die teams, maar wel renners om in de gaten te houden zoals Tom Pidcock en Stefan Küng. Naast Pidcock brengt Ineos ook Van Baarle, Basso, Doull, Gołaś, Hayter en Wurf aan de start. Démare, Le Gac, Lienhard, Ludvigsson, Madouas en Sinkeldam vervoegen Küng bij Groupama-FDJ.