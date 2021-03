Alaphilippe terug op Vlaamse bodem: "Over Gent-Wevelgem gepraat met ploegmaats, ze hadden moeilijke dag"

Vlaanderen heet wereldkampioen Julian Alaphilippe opnieuw welkom. De Fransman neemt in Dwars door Vlaanderen opnieuw de rol van kopman bij Deceuninck-Quick.Step op. Alaphilippe weet ook dat de ploeg niet de meest succesvolle klassieker achter de rug heeft.

Hoe is het eigenlijk gesteld met Julian Alaphilippe. "Het gaat wel goed met mij", vertelde hij deze middag aan de startplaats in Roeselare. "Het is mooi weer. Ik ben ongeduldig om te koersen." De voorbije wedstrijden in Vlaanderen hebben we hem moeten missen. "Ik was wat vermoeid en heb echt een week de riem wat gelost. Ik heb de frisheid in de benen gezocht."

Alaphilippe weet uiteraard wel hoe Gent-Wevelgem verlopen is. "Ik heb gekeken op de televisie. Het was tof. Ik heb erover gepraat met de ploegmaats. Ze hadden een moeilijke dag. Bij de overwinning van Kasper Asgreen in de E3 heeft de ploeg wel groots werk geleverd."

Ik verwacht een mooie koers

Wat denkt hij dat Dwars door Vlaanderen gaat geven? "Ik verwacht een mooie koers, we gaan zien hoe ik mij voel en met de ploeg gaan we op zoek naar een zo goed mogelijk resultaat."