Sven Nys ligt er niet wakker van: "Als ik niet kon winnen, dan ja..."

Sven Nys heeft in 'Vive Le Vélo' op Sporza bekent dat hij in zijn vete met Mario De Clercq zijn collega bewust deed verliezen.

In elke koers kan er maar één de winnaar zijn. Vaak spelen er in gelijk welke wedstrijd ook veel andere dingen mee dan puur het sportieve.

Dat is bij Sven Nys niet anders. Het WK van 2000 herinnert iedereen zich nog levendig. "Ik heb zeker wel eens iemand bewust een koers doen verliezen”, vertelt hij in ‘Vive Le Vélo’. “Ik heb heel veel jaren een vete gehad met Mario De Clercq. Het verhaal van Sint-Michielsgestel ligt bij veel mensen nog fris in het geheugen."

Daar kwam na zijn profcarrière wel verandering in. "Als ik de wedstrijd niet kon winnen, ging ik er alles aan doen dat hij die wedstrijd ook niet ging winnen. In de cross is dat natuurlijk veel moeilijker. Tot het eind van zijn carrière hebben we het hard gespeeld. Nu zijn we wel collega's die door één deur kunnen."