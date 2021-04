OFFICIEEL: Parijs-Roubaix gaat niet door in april en verhuist naar een latere datum

Door de stijgende coronacijfers en de harde lockdown voor enkele regio's in Frankrijk, zag het er voor Parijs-Roubaix al een hele tijd somber uit. Omdat de officiële afgelasting nog lang op zich liet wachten, groeide toch weer de hoop. De definitieve beslissing is nu dan toch genomen.

Het gaat om het uitstellen van het Monument, niet om een afgelasting. Parijs-Roubaix ging normaal plaatsvinden op 11 april, een week na de Ronde van Vlaanderen. Er zijn nu nieuwe data vastgelegd. De vrouwen zullen hun Parijs-Roubaix rijden op 2 oktober, de mannen op 3 oktober.

Thanks to effective and rapid collaboration with the Union Cycliste Internationale and the local authorities concerned, the new dates fixed are the 2nd October for Paris-Roubaix Women and the 3rd October for Paris-Roubaix. pic.twitter.com/gd1hMMhOTP