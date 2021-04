Belgische ploegmaat geeft Peter Sagan zeker kans in de Ronde van Vlaanderen: "Hij heeft indruk gemaakt op mij"

Peter Sagan gaat de Ronde van Vlaanderen 2021 in als een soort enigma. Zo moeilijk om in te schatten waartoe hij in staat zal zijn. Wie kan dat beter dan Jordi Meeus? Onze landgenoot vertoefde een hele week aan de zijde van Sagan in de Ronde van Catalonië.

Bedoeling was om in die rittenkoers de nodige progressie te maken om klaar te geraken voor de Ronde van Vlaanderen. Dat is wel gelukt. "Sagan is natuurlijk een figuur die altijd indruk maakt. Ik zag hem beter en beter worden elke dag. Dat is beloond met een ritoverwinning op de voorlaatste dag. Hij heeft wel indruk gemaakt op mij, ja", zegt Jordi Meeus in een exclusief gesprek met Wielerkrant.

Zit dan ook de winst er effectief in zondag? Het zou wel een huzarenstukje zijn: begin februari positief testen op Covid-19 en twee maanden later een Monument winnen. "Een man als Sagan heeft altijd kans om eender welke koers op 'zijn' parcours te winnen. Ik verwacht hem wel in de finale, ja."

KOERSHARDHEID

De Slovaak komt wel aan de start zonder Vlaamse klassieker in de benen. Terwijl de andere favorieten E3, Gent-Wevelgem en/of Dwars door Vlaanderen gereden hebben. "In principe hoeft dat niet perse een nadeel te zijn, denk ik. Hij heeft de koersen hier al vaak genoeg gedaan. Parcourskennis heeft hij zeker. 't Is vooral de koershardheid die je in de benen moet hebben."

SPRINTSNELHEID OK

Die heeft Sagan ondertussen kunnen opdoen. "Die krijg je meer door een hele week aan een stuk te koersen dan door de eendagskoersen hier te rijden." Als hij in Oudenaarde nog voorin zit, ogen de kansen best goed. Hoe vlot hij de spurt in Mataró regelde, bij die ritzege in Catalonië, bewijst dat het met de sprintsnelheid wel oké zit.

"Dat klopt. Het was geen gemakkelijke week daar voor sprinters. Plus, die dag was ook niet de allergemakkelijkste. Er zaten een 2500 hoogtemeters in. Hij is wel in orde, ja", is Jordi Meeus positief over de conditie van zijn ploegmaat.