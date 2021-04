Jakobsen binnenkort opnieuw in het peloton: "Hij zal opnieuw sprints winnen, daar twijfel ik niet aan"

Op 11 april, 8 maanden na zijn verschrikkelijke val in de Ronde van Polen, maakt Fabio Jakobsen zijn comeback in de Ronde van Turkije. Iets zeer speciaal, beseft ook Yvan Vanmol.

De ploegdokter van Deceuninck-Quickstep was erbij in de Ronde van Polen toen Jakobsen door de nadarhekken ging na contact met Groenewegen. "Ik dacht echt dat hij daar aan het doodgaan was", vertelt Vanmol in de wielerpodcast Vals Plat.

Vanmol heeft een goede band met Jakobsen en zal er ook bij zijn in Turkije wanneer Jakobsen opnieuw zijn comeback maakt in het peloton. "Dat zal ook voor mij heel emotioneel zijn om hem opnieuw te zien rijden."

"Of hij schrik zal hebben om opnieuw te sprinten? Hij herinnert zich niets van de val zelf, hij kent de val enkel van tv-beelden. Hij zal geen schrik hebben in de massasprints en ik twijfel er niet aan dat hij ook nog sprints zal winnen. Het zal misschien wel even wennen zijn om opnieuw in een peloten te rijden", denkt Vanmol.

"Niet gereanimeerd"

Yvan Vanmol wou ook nog even een misverstand uit de wereld helpen. "Er werd gezegd dat Jakobsen 40 minuten gereanimeerd werd, maar daar klopt niets van. Hij werd wel lang gestabiliseerd en klaargemaakt om naar het ziekenhuis te brengen. Als iemand die er iets van kent hoort dat je 40 minuten aan het reanimeren bent, zal die niet denken dat die persoon er nog door zal komen", besluit hij.