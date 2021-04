Net op tijd! Ex-winnaar lijkt genoeg hersteld te zijn na ziekte om deel te nemen aan Ronde van Vlaanderen

Nadat Alberto Bettiol woensdag nog zijn kat stuurde naar Dwars door Vlaanderen, lijkt de Italiaan wel op tijd fit te zijn om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen zondag.

De bekendheid van Alberto Bettiol sprong in april 2019 als een piek naar boven. De Italiaan had nog geenenkele koers gewonnen in zijn carrière, tot zondag 7 april 2019: De Ronde van Vlaanderen.

Dit jaar gaat het wat minder met Bettiol op vlak van prestaties. Hij lijkt niet het goede vormpeil te kunnen vinden om mee vooraan te zitten in het Vlaamse werk. In Milaan-Sanremo was al redelijk snel duidelijk dat hij niet de benen van de afgelopen jaren had toen hij redelijk snel de rol moest lossen.

In de E3 werd hij pas 44e, in Gent-Wevelgem bereikte hij de finish niet en in Dwars door Vlaanderen verscheen hij niet aan de start wegens ziekte. Maar zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen lijkt niet in het gedrang te komen. Hij verkende vrijdag samen met de ploeg het parcours en leek zich daarbij niet te moeten inhouden. Met Bissegger, Kung, Valgren en Langeveld staan er alvast enkele mooie namen aan de start bij EF-Nippo