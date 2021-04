De Ronde van Vlaanderen: deze Dark Horses zouden u weleens veel punten kunnen bezorgen in uw pronostiek

De voorbije weken wordt in de wielerwereld enkel gepraat over de grote drie: Alaphilippe, Van Aert en Van Der Poel. Stuyven heeft in Milaan-San Remo echter bewezen dat het ook anders kan. Met welke dark horses moeten we rekening houden tijdens Vlaanderens Mooiste?

Naast Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel is iedereen nagenoeg een dark horse om de Ronde van Vlaanderen te winnen. De grote drie zijn torenhoog favoriet en elke andere winnaar zou een verrassing betekenen. Toch maken we bij Wielerkrant nog een onderscheid. Verwacht hier geen namen zoals Pedersen, Van Avermaet of Sagan. Zij behoren toch nog wel tot een kansje favorieten dat net een trapje hoger staat dan onderstaande renners.

Maar met deze namen zou u misschien ook wel kunnen scoren in de pronostiek bij uw vrienden, als u wel eens houdt van een risico. Wie Bettiol in 2019 gepronostikeerd had, is ondertussen waarschijnlijk een pronostiek-legende in de vriendengroep/

Valentin Madouas is ook een renner die meer bekend staat voor het heuvelwerk. De 24-jarige Fransman van FDJ reed vorig jaar voor de eerste keer de Ronde en werd 14e, niet onnaardig dus.

Dit jaar eindigde hij tweemaal in de top 5 in de Tour des Alpes en eindigde hij in de derde groep in de Trofeo Laigueglia op een twintigtal seconden van Bernal en Landa. Binnen zijn ploeg zal hij wel rekening moeten houden met Stefan Küng. De Zwitser toonde in de Tirreno-Adriatico dat hij over goede benen beschikt door tweede te worden in de afsluitende tijdrit. Als Küng ploegmaat Madouas meekrijgt vooraan, kan de Fransman weleens profiteren van vertwijfeling bij de favorieten.

Inderdaad, net als Fugslang en Madouas, staat er met Warren Barguil nog een naam aan de start die we eerder in het hooggebergte verwachten. De winnaar van de bolletjestrui in 2017 mag echter zeker niet afgeschreven worden in Vlaanderens Mooiste. In Dwars door Vlaanderen was hij heel attent mee toen het scheurde, al viel het daarna wel stil in de achtervolging op winnaar Dylan Van Baarle. Als er een mannetje an Arkéa Samsic vertrekt, wees er dan maar zeker van dat het de Fransman is.

Kent u Heinrich Haussler nog? De Duits-Australische renner was zo'n tien jaar geleden een van de beste eendagsrenners ter wereld maar zakte dan wat weg. Afgelopen winter trok Haussler het veld in en dat legde hem geen windeieren in het openingsweekend. Haussler spurtte namelijk naar een 4e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad.

Zijn beste resultaat in de Ronde van Vlaanderen is een tweede plaats in 2009, een minuut achter Stijn Devolder. Met Colbrelli en Teuns hebben ze bij Bahrain-Victorious alleszins een mooi blok schaduwfavorieten.

Wie zijn wij om een ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix af te schrijven? Terpstra won de Ronde nog niet zo lang geleden, in 2018, maar kende dan vooral veel pech nadat hij vertrok bij Quick-Step om naar Total Direct Energie te trekken. In 2019 kwam hij ten val en vorig jaar viel hij zwaar op training.

De immer goedlachse Terpstra mogen we echter nooit echt afschrijven. Ondertussen is de Nederlander al 36 jaar maar misschien kan hij het wel op zijn Gilberts? Een lange solo die tot het einde zingt. We kijken dan alvast uit naar welk lied hij dan uit zijn helm zal toveren.

Anthony Turgis nog een dark horse noemen is misschien wel oneerbiedig tegenover zijn prestaties van de afgelopen jaren. Toch is de 26-jarige Fransman nog voor vele liefhebbers een nobele onbekende. Een veelwinnaar is hij niet maar de voorbije jaren stapelde hij de ereplaatsen op, ook dit jaar. 8e in Dwars door Vlaanderen, 9e in Gent-Wevelgem, 12e in de E3, 10e in Milaan-San Remo... Vorig jaar moest hij in de strijd om de derde plaats nog de duimen leggen tegen Kristoff maar hij heeft alleszins bewezen dat hij zeker niet traag is aan de finish. Als ploegmaat van Terpstra kan het Procontinentale Total Direct Energie wel eens een heel belangrijke rol spelen zondag.

Belgen

Ook veel Belgen kunnen we tot de dark horses rekenen. In De Ronde van Vlaanderen kunnen de Vlamingen toch vaak net iets meer.

Zo valt ons oog op Dimitri Claeys. Bij gebrek aan een absolute kopman bij Qhubeka-ASOS, kan Claeys voor eigen rekening rijden. De ex-renner van Cofidis werd vorig jaar nog 6e en eindigde in 2016 als 9e, geen slechte resultaten. Ook dit jaar heeft hij goede benen en eindigde in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn in de kopgroep.

Ook Stan Dewulf kan verrassen. De 23-jarige renner maakte de overstap van Lotto-Soudal naar AG2R om het voorjaarsteam sterker te maken in de breedte. Met Van Avermaet en Naesen als uitgesproken kopmannen, kan hij misschien wel profiteren van de favorieten die naar elkaar kijken. In 2018 won Dewulf nog Parijs-Roubaix voor junioren.

Vanaf het begin van het jaar zagen we plots vaak de naam van Arjen Livyns opduiken. De renner van Bingoal-Wallonie Bruxellles reed een zeer goede Cycliste La Marseillaise en Tour des Alpes. Als renner van een procontinentale ploeg zal hij niet bekend zijn bij het grote peloton en daar ligt misschien wel zijn troef. Buiten op Van der Poel, zullen de favorieten niet snel reageren als een renner van een procontinentale ploeg aanvalt.

En...

Er zijn ongetwijfeld nog veel namen die ook wel tot de dark horses gerekend mogen worden. Want wat met Campenaerts en Allegaert? Of Stannard en Stewart?