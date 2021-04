Zelfs ervaren ploegleider krijgt nog kippenvel wanneer hij aan Ronde van Vlaanderen denkt

Hilaire Van der Schueren is misschien wel een van de meest ervaren ploegleiders in de wagen zondag, maar ook de Ronde van Vlaanderen de 73-jarige ploegleider van Intermarché-Wanty-Gobert niet onverschillig.

Van der Schueren is zelf nooit profrenner geweest maar zit al sinds de jaren 80 in de wagen als ploegleider bij verschillende teams. Maar zelfs zo'n ervaren rot als Van der Schueren voelt iets speciaals wanneer de Ronde van Vlaanderen in zicht is.

"Het is altijd een speciale race en het geeft een extra dimensie dat de koers nu samenvalt met Pasen. Ik moet toegeven dat ik, na al die jaren, nog steeds kippenvel krijg van de Ronde", klinkt het bij de ploegleider.

Intermarché-Wanty-Gobert stuurt met Loïc Vliegen, de broertjes Van Poppel en Aimé De Gendt alvast renners mee die kunnen verrassen zondag. Volgens De Gendt zullen er geen excuses zijn na de Ronde. "De beste renners zitten automatisch geïsoleerd. Als je geen goede benen hebt, ben je niet mee. Het behouden van een goede positie en geen tegenslag hebben kan cruciaal zijn", denkt hij.