Michel Wuyts vertelt plots héél ander verhaal over Wout Van Aert: "De basis ontbrak"

De Ronde van Vlaanderen werd een prooi voor Kasper Asgreen, met Mathieu van der Poel als nummer twee. Wout Van Aert van zijn kant kon op een beslissend moment niet mee met die twee.

"Wout van Aert zakte erdoor op de Oude Kwaremont. Ik krijg het gevoel dat hij wat te veel hooi op zijn vork heeft genomen. En dat is sinds vorig jaar begonnen", aldus Michel Wuyts in een analyse bij Sporza.

"Telkens nieuwe doelen, telkens willen winnen en dan een crosswinter. Heeft hij genoeg gerust? Was de basis om te herbeginnen wel groot genoeg?"

Basis

"Je merkt dat ook bij Van der Poel en nog enkele anderen: de flits om het verschil te maken ontbreekt, dat komt volgens mij door een gebrek aan basis."

Toch opmerkelijke woorden van Wuyts, want een week eerder maakte Van Aert nog enorme indruk in Gent-Wevelgem en toen zag de commentator nog dat Van Aert op weg was naar zijn allerbeste vorm ...