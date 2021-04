Yara Kastelijn komt er gelukkig zonder breuken vanaf na valpartij in Ronde van Vlaanderen

Kastelijn is uiteraard voornamelijk bekend van haar prestaties in het veld, maar ook de klassieke wegcampagne lijkt haar wel te liggen. De Nederlandse was in Gent-Wevelgem goed voor een top dertig en in Dwars door Vlaanderen goed voor een top vijftien.

Ook in de Ronde van Vlaanderen ging ze een hele lange tijd goed mee. Schrikken was het dus toen op beeld ineens werd vastgelegd hoe Kastelijn languit op het asfalt lag. Een valpartij maakte een einde aan haar koers. Kastelijn werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.

Update: No fractures for @Yarakastelijn after her crash in the @RondeVlaanderen, but a dislocated joint at the top of the shoulder (AC joint).



Speedy recovery, Yara! Thank you all for your messages of support 🙏 #RVV #RVV21 #RondevanVlaanderen pic.twitter.com/vaUKCZa6fX