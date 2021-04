Grootse overstap in de maak? 'Sagan verlengt niet bij Bora-Hansgrohe en is op weg naar Deceuninck-Quick.Step'

Recente uitlatingen van de teammanager van Bora-Hansgrohe hebben de toekomst van Peter Sagan onzeker gemaakt. Sagan is bezig aan zijn vijfde jaar bij de Duitse topformatie, maar is einde contract. Het kan dus perfect dat de Slovaak in 2022 bij een ander team terechtkomt.

Ralph Denk liet uitschijnen dat Bora-Hansgrohe in de toekomst misschien niet meer wil het huidige salaris van Peter Sagan wil betalen. Volgens de Franse krant L'Équipe zal de drievoudige wereldkampioen inderdaad zijn contract niet verlengen. VINDEN SAGAN EN LEFEVERE MEKAAR? Ook de volgende werkgever van de 31-jarige Slovaak zou al vaststaan. Sagan zou in 2022 kunnen gaan koersen bij het Deceuninck-Quick.Step van Patrick Lefevere. Een straffe overstap, als Lefevere dat effectief voor mekaar krijgt. Het kan het begin zijn van een nieuw hoofdstuk in de reeds indrukwekkende carrière van Sagan. Bij Deceuninck-Quick.Step zou het nog maar eens een versterking van de kern voor de klassiekers zijn, en nog veel meer.